Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,116-1,128 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,116-1,128 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,116
|1,128
|Düşük vasıflı buğdaylar
|0,930
|1,100
|ARPALAR
|Yemlik Arpalar
|0,973
|0,978
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,602
|0,846
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|2,101
|2,101