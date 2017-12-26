Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,116-1,128 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,116-1,128 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,116 1,128
Düşük vasıflı buğdaylar 0,930 1,100
ARPALAR
Yemlik Arpalar 0,973 0,978
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,602 0,846
BAKLİYATLAR
Fasulye 2,101 2,101

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