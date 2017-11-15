Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,010 -1,114 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,010 -1,114 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,010
|1,114
|Ekmeklik diğer buğday
|0,958
|0,984
|Düşük vasıflı buğdaylar
|0,936
|1,058
|ARPALAR
|Yemlik Arpalar
|0,846
|0,893
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,730
| 0,834
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|3,724
|3,724