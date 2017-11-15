Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,010 -1,114 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,010 -1,114 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,010 1,114
Ekmeklik diğer buğday 0,958 0,984
Düşük vasıflı buğdaylar 0,936 1,058
ARPALAR
Yemlik Arpalar 0,846 0,893
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,730 0,834

BAKLİYATLAR
Fasulye 3,724 3,724