Konya Ticaret Borsası
AA / Melike Keskin - Haberler | Güncel
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 51 kuruş, en yüksek 4 lira 753 kuruştan satıldı.
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 51 kuruş, en yüksek 4 lira 753 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|4,605
|4,605
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|4,051
|4,753
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|4,655
|4,655
|Ekmeklik diğer buğday
|4,102
|4,356
|Düşük vasıflı buğdaylar
|4,153
|4,447
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|3,467
|3,467
|Mısır
|3,159
|3,516
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|8,000
|10,253
AA / Melike Keskin - Son Dakika Haberleri
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