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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası
AA / Melike Keskin - Haberler | Güncel

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 51 kuruş, en yüksek 4 lira 753 kuruştan satıldı.

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 51 kuruş, en yüksek 4 lira 753 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğday4,6054,605

Ekmeklik kırmızı sert buğday4,0514,753

Ekmeklik beyaz sert buğday4,6554,655

Ekmeklik diğer buğday4,1024,356

Düşük vasıflı buğdaylar4,1534,447

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar3,4673,467

Mısır3,1593,516
BAKLİYATLAR

Fasulye8,00010,253

AA / Melike Keskin - Son Dakika Haberleri

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