Konya Ticaret Borsası
AA / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 4,455-4,857 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 4,455-4,857 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatı şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|4,455
|4,857
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|4,060
|4,650
|Ekmeklik diğer buğday
|4,057
|4,300
|Düşük vasıflı buğdaylar
|4,001
|4,813
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|3,251
|3,306
|Mısır
|2,953
|3,380
|Fasulye
|9,504
|10,262
AA / Zehra Melek Çat - Son Dakika Haberleri
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