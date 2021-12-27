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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası
AA / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 4,455-4,857 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 4,455-4,857 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatı şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday4,4554,857

Ekmeklik beyaz sert buğday4,0604,650

Ekmeklik diğer buğday4,0574,300

Düşük vasıflı buğdaylar4,0014,813

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar3,2513,306

Mısır2,9533,380
Fasulye9,50410,262

AA / Zehra Melek Çat - Son Dakika Haberleri

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