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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası
AA / Melike Keskin - Haberler | Güncel

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 4,702-5,263 liradan satıldı.

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 4,702-5,263 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatı şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday4,7025,263

Düşük vasıflı buğdaylar5,0005,103

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar3,9354,053

Mısır3,5624,057
Fasulye10,55610,556

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AA / Melike Keskin - Son Dakika Haberleri

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