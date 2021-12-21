Konya Ticaret Borsası
AA / Melike Keskin - Haberler | Güncel
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 4,702-5,263 liradan satıldı.
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 4,702-5,263 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatı şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|4,702
|5,263
|Düşük vasıflı buğdaylar
|5,000
|5,103
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|3,935
|4,053
|Mısır
|3,562
|4,057
|Fasulye
|10,556
|10,556
AA / Melike Keskin - Son Dakika Haberleri
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