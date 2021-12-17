Konya Ticaret Borsası
AA / Taner Aydın - Haberler | Ekonomi
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 4 lira 751 kuruştan satıldı.
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 4 lira 751 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|4,751
|4,751
|Ekmeklik diğer buğday
|4,390
|4,451
|Düşük beyaz sert buğday
|4,457
|4,457
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|ARPALAR
|3,838
|3,952
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|3,502
|3,982
AA / Taner Aydın - Ekonomi Haberleri
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