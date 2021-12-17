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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası
AA / Taner Aydın - Haberler | Ekonomi

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 4 lira 751 kuruştan satıldı.

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 4 lira 751 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday4,7514,751

Ekmeklik diğer buğday4,3904,451

Düşük beyaz sert buğday4,4574,457

DİĞER HUBUBATLAR

Mısır

ARPALAR3,8383,952
DİĞER HUBUBATLAR

Mısır3,5023,982

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AA / Taner Aydın - Ekonomi Haberleri

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