Konya Ticaret Borsası
AA / Taner Aydın - Haberler | Güncel
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 815 kuruştan, en yüksek 5 lira 311 kuruştan satıldı.
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 815 kuruştan, en yüksek 5 lira 311 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|5,250
|5,250
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|4,815
|5,311
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|5,367
|5,367
|Düşük vasıflı buğdaylar
|4,701
|5,298
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|2,937
|3,954
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|10,490
|11,556
AA / Taner Aydın - Son Dakika Haberleri
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