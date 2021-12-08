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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası
AA / Taner Aydın - Haberler | Güncel

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 815 kuruştan, en yüksek 5 lira 311 kuruştan satıldı.

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 815 kuruştan, en yüksek 5 lira 311 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğday5,2505,250

Ekmeklik kırmızı sert buğday4,8155,311

Ekmeklik beyaz sert buğday5,3675,367

Düşük vasıflı buğdaylar4,7015,298

DİĞER HUBUBATLAR

Mısır2,9373,954
BAKLİYATLAR

Fasulye10,49011,556

AA / Taner Aydın - Son Dakika Haberleri

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