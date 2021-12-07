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Edirne Ticaret Borsası

AA / Cihan Demirci - Haberler | Ekonomi
Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4,756 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4,756 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg4,5564,756
AyçiçeğiKg9,3579,957

AA / Cihan Demirci - Ekonomi Haberleri

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