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Konya Ticaret Borsası

AA / Melike Keskin - Haberler | Güncel
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 4,820 en yüksek 5,106 liradan satıldı.

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 4,820 en yüksek 5,106 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğday5,0315,300

Ekmeklik kırmızı sert buğday4,8205,106

Ekmeklik beyaz sert buğday4,9015,339

Ekmeklik diğer buğdaylar4,7784,901

Düşük vasıflı buğdaylar4,9484,948

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar3,8133,963

Mısır2,8303,915
BAKLİYATLAR

Fasulye10,25610,818

AA / Melike Keskin - Son Dakika Haberleri

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