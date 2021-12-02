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Konya Ticaret Borsası

AA / Melike Keskin - Haberler | Güncel
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 4,754 en yüksek 5,128 liradan satıldı.

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 4,754 en yüksek 5,128 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğday4,9205,056

Ekmeklik kırmızı sert buğday4,7545,128

Ekmeklik beyaz sert buğday5,0005,483

Ekmeklik diğer buğdaylar4,7515,001

Düşük vasıflı buğdaylar4,7014,827

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar3,8703,989

Mısır2,9013,914
BAKLİYATLAR

Fasulye10,78910,789

AA / Melike Keskin - Son Dakika Haberleri

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