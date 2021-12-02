Konya Ticaret Borsası
AA / Melike Keskin - Haberler | Güncel
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 4,754 en yüksek 5,128 liradan satıldı.
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 4,754 en yüksek 5,128 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|4,920
|5,056
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|4,754
|5,128
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|5,000
|5,483
|Ekmeklik diğer buğdaylar
|4,751
|5,001
|Düşük vasıflı buğdaylar
|4,701
|4,827
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|3,870
|3,989
|Mısır
|2,901
|3,914
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|10,789
|10,789
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu— Haberler (@Haberler) November 30, 2021
AA / Melike Keskin - Son Dakika Haberleri
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