Konya Ticaret Borsası
AA / Taner Aydın - Haberler | Ekonomi
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 5, en yüksek 5,211 liradan satıldı.
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 5, en yüksek 5,211 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|5,000
|5,211
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|5,335
|5,401
|Ekmeklik diğer buğdaylar
|4,752
|5,001
|Düşük vasıflı buğdaylar
|4,899
|4,899
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|2,928
|3,572
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|9,223
|10,016
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu— Haberler (@Haberler) November 30, 2021
AA / Taner Aydın - Ekonomi Haberleri
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