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Konya Ticaret Borsası

AA / Taner Aydın - Haberler | Ekonomi
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 5, en yüksek 5,211 liradan satıldı.

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 5, en yüksek 5,211 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğday

Ekmeklik kırmızı sert buğday5,0005,211

Ekmeklik beyaz sert buğday5,3355,401

Ekmeklik diğer buğdaylar4,7525,001

Düşük vasıflı buğdaylar4,8994,899

DİĞER HUBUBATLAR

Mısır2,9283,572
BAKLİYATLAR

Fasulye9,22310,016

AA / Taner Aydın - Ekonomi Haberleri

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