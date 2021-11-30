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Konya Ticaret Borsası

AA / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 4,754 liradan, en yüksek 5,301 liradan satıldı.

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 4,754 liradan, en yüksek 5,301 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatı şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğday4,9974,997

Ekmeklik kırmızı sert buğday4,7545,301

Ekmeklik diğer buğdaylar4,7544,901

Düşük vasıflı buğdaylar4,7195,256

ARPALAR

Arpalar3,9253,959

DİĞER HUBUBATLAR

Tritikale4,0364,036

Mısır2,1033,627
Fasulye8,46010,074

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AA / Havva Dereağzı - Son Dakika Haberleri

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