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Konya Ticaret Borsası

AA / Taner Aydın - Haberler | Güncel
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 4,803 liradan, en yüksek 5,519 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 4,803 liradan, en yüksek 5,519 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğday5,1215,121

Ekmeklik kırmızı sert buğday4,8035,519

Ekmeklik beyaz sert buğday5,2565,266

Ekmeklik diğer buğdaylar4,8345,251

Düşük buğdaylar4,8975,201

DİĞER HUBUBATLAR

Mısır2,6003,605

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AA / Taner Aydın - Son Dakika Haberleri

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