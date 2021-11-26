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Konya Ticaret Borsası

AA / Abdullah Doğan - Haberler | Ekonomi
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 742 kuruş, en yüksek 5 lira 66 kuruştan satıldı.

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 742 kuruş, en yüksek 5 lira 66 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğday4,8005,000

Ekmeklik kırmızı sert buğday4,7425,066

Ekmeklik beyaz sert buğday5,0005,201

Ekmeklik diğer buğdaylar4,8714,907

Düşük buğdaylar4,6055,051

DİĞER HUBUBATLAR

Mısır3,1283,618

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AA / Abdullah Doğan - Ekonomi Haberleri

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