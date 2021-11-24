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Konya Ticaret Borsası

AA / Abdullah Doğan - Haberler | Ekonomi
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 4,814 lira, en yüksek 5,055 liradan satıldı.

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 4,814 lira, en yüksek 5,055 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğday4,7004,757

Ekmeklik kırmızı sert buğday4,8145,055

Ekmeklik beyaz sert buğday5,0035,062

Diğer buğdaylar4,5134,566

Düşük buğdaylar4,6395,023

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar3,2033,416

Mısır2,2993,438

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AA / Abdullah Doğan - Ekonomi Haberleri

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