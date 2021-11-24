Konya Ticaret Borsası
AA / Abdullah Doğan - Haberler | Ekonomi
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 4,814 lira, en yüksek 5,055 liradan satıldı.
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 4,814 lira, en yüksek 5,055 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|4,700
|4,757
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|4,814
|5,055
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|5,003
|5,062
|Diğer buğdaylar
|4,513
|4,566
|Düşük buğdaylar
|4,639
|5,023
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|3,203
|3,416
|Mısır
|2,299
|3,438
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AA / Abdullah Doğan - Ekonomi Haberleri
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