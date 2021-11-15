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Konya Ticaret Borsası

AA / Taner Aydın - Haberler | Ekonomi
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,825 lira, en yüksek 4,171 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,825 lira, en yüksek 4,171 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday3,8254,171

Ekmeklik diğer buğday3,7353,735

Düşük vasıflı buğdaylar3,6084,068

Makarnalık buğdaylar3,8413,841

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,9272,979

Mısır2,2212,935
BAKLİYATLAR

Fasulye7,2498,529

AA / Taner Aydın - Ekonomi Haberleri

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