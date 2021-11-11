Konya Ticaret Borsası
AA / Taner Aydın - Haberler | Güncel
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,726 lira, en yüksek 4,001 liradan satıldı.
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,726 lira, en yüksek 4,001 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|3,726
|4,001
|Ekmeklik diğer buğday
|3,516
|3,551
|Düşük vasıflı buğdaylar
|3,962
|3,962
|Makarnalık buğday
|3,800
|3,801
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,866
|2,925
|Mısır
|2,157
|2,932
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,85
|8,723
AA / Taner Aydın - Son Dakika Haberleri
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