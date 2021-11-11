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Konya Ticaret Borsası

AA / Taner Aydın - Haberler | Güncel
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,726 lira, en yüksek 4,001 liradan satıldı.

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,726 lira, en yüksek 4,001 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday3,7264,001

Ekmeklik diğer buğday3,5163,551

Düşük vasıflı buğdaylar3,9623,962

Makarnalık buğday3,8003,801

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,8662,925

Mısır2,1572,932
BAKLİYATLAR

Fasulye6,858,723

AA / Taner Aydın - Son Dakika Haberleri
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