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Konya Ticaret Borsası

AA / Melike Keskin - Haberler | Güncel
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,689 lira, en yüksek 4 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,689 lira, en yüksek 4 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday3,6894,000

Ekmeklik diğer buğday3,3603,570

Ekmeklik beyaz sert buğday3,9094,000

Düşük vasıflı buğdaylar3,3363,953

Makarnalık buğday3,8203,820

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,8012,896

Mısır2,2612,934
BAKLİYATLAR

Fasulye6,9268,608

AA / Melike Keskin - Son Dakika Haberleri
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