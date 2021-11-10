Konya Ticaret Borsası
AA / Melike Keskin - Haberler | Güncel
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,689 lira, en yüksek 4 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,689 lira, en yüksek 4 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|3,689
|4,000
|Ekmeklik diğer buğday
|3,360
|3,570
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|3,909
|4,000
|Düşük vasıflı buğdaylar
|3,336
|3,953
|Makarnalık buğday
|3,820
|3,820
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,801
|2,896
|Mısır
|2,261
|2,934
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,926
|8,608
AA / Melike Keskin - Son Dakika Haberleri
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