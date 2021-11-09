Konya Ticaret Borsası
AA / Taner Aydın - Haberler | Ekonomi
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,535 lira, en yüksek 3,903 liradan satıldı.
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,535 lira, en yüksek 3,903 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|3,535
|3,903
|Ekmeklik diğer buğday
|3,501
|3,805
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|3,654
|3,826
|Düşük vasıflı buğdaylar
|3,301
|3,736
|Makarnalık buğday
|3,815
|3,815
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,831
|2,899
|Mısır
|2,203
|2,936
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,902
|8,528
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AA / Taner Aydın - Ekonomi Haberleri
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