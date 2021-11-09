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Konya Ticaret Borsası

AA / Taner Aydın - Haberler | Ekonomi
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,535 lira, en yüksek 3,903 liradan satıldı.

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,535 lira, en yüksek 3,903 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday3,5353,903

Ekmeklik diğer buğday3,5013,805

Ekmeklik beyaz sert buğday3,6543,826

Düşük vasıflı buğdaylar3,3013,736

Makarnalık buğday3,8153,815

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,8312,899

Mısır2,2032,936
BAKLİYATLAR

Fasulye6,9028,528

AA / Taner Aydın - Ekonomi Haberleri
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