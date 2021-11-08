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Konya Ticaret Borsası

AA / Zehra Melek Çat - Haberler | Ekonomi
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,505 lira, en yüksek 3,776 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,505 lira, en yüksek 3,776 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday3,5053,776

Ekmeklik diğer buğday3,3013,606

Ekmeklik beyaz sert buğday3,6013,753

Düşük vasıflı buğdaylar3,2523,725

Makarnalık buğday3,7673,801

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,7922,861
Mısır2,5212,952
BAKLİYATLAR

Fasulye6,8568,691

AA / Zehra Melek Çat - Ekonomi Haberleri
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