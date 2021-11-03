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Konya Ticaret Borsası

AA / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,501 lira, en yüksek 3,668 liradan satıldı.

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,501 lira, en yüksek 3,668 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday3,5013,668

Ekmeklik diğer buğday3,3063,418

Ekmeklik beyaz sert buğday3,4723,69

Düşük vasıflı buğdaylar3,6163,665

Makarnalık buğday3,7563,756

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,7812,797

Mısır2,362,961
BAKLİYATLAR

Fasulye8,5018,566

AA / Zehra Melek Çat - Son Dakika Haberleri
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