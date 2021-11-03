Konya Ticaret Borsası
AA / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,501 lira, en yüksek 3,668 liradan satıldı.
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,501 lira, en yüksek 3,668 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|3,501
|3,668
|Ekmeklik diğer buğday
|3,306
|3,418
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|3,472
|3,69
|Düşük vasıflı buğdaylar
|3,616
|3,665
|Makarnalık buğday
|3,756
|3,756
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,781
|2,797
|Mısır
|2,36
|2,961
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|8,501
|8,566
AA / Zehra Melek Çat - Son Dakika Haberleri
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