KONYA Tencere seti için birbirleriyle boğuştular
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KONYA Tencere seti için birbirleriyle boğuştular

Tencere seti için birbirleriyle boğuştularKONYA'nın Beyşehir ilçesinde bulunan bir zincir markette indirimde olan tencere setini almak için iki kadının kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

25.07.2020 14:43 | Son Güncelleme: 25.07.2020 15:16

Tencere seti için birbirleriyle boğuştular

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde bulunan bir zincir markette indirimde olan tencere setini almak için iki kadının kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Konya'nın Beyşehir ilçesindeki bir zincir marketin şubesinde yaşandı. İddiaya göre indirimde olan tencere setini alabilmek için iki kadın birbiriyle boğuştu. Yere koyduğu tencere kutusunun üzerine kapanan kadın tencere setini vermemek için uzun süre direndi. Diğer kadın müşteri ise bir hamleyle tencere setini aldı. O anlar bir müşterinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Markete polis çağırılması üzerine kadınlardan biri marketten ayrıldı. İki kadının da birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

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KONYA Tencere seti için birbirleriyle boğuştular

Kaynak: DHA

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