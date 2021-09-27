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Konya Teknik Üniversitesi, TEKNOFEST 2021'den 5 ödül ile döndü

AA / Melike Keskin - Haberler | Güncel
Konya Teknik Üniversitesi, TEKNOFEST 2021'den 5 ödül ile döndü

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) akademik paydaş olarak ilk kez yer aldığı dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'de, 1 birincilik, 1 ikincilik, 1 üçüncülük, 1 En Özgün Yazılım, 1 mansiyon olmak üzere 5 ödül aldı.

KONYA (AA) - Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) akademik paydaş olarak ilk kez yer aldığı dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'de, 1 birincilik, 1 ikincilik, 1 üçüncülük, 1 En Özgün Yazılım, 1 mansiyon olmak üzere 5 ödül aldı.

TEKNOFEST 2021, Milli Teknoloji Hamlesi sloganıyla Atatürk Havalimanı'nda 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleşti.

Festivalin paydaşlarından biri olan Konya Teknik Üniversitesi, Prof. Dr. Ömer Sinan Şahin danışmanlığındaki KTÜN CF-DESIGN takımı ile Jet Motor Tasarım Yarışması'nda birinci oldu.

Takım üyeleri ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın elinden aldı.

Doç. Dr. Akif Durdu danışmanlığındaki KTÜN Raclab Intelligent Traffic Control Takımı da Akıllı Ulaşım Yarışması'nda ikinciliği elde etti.

KTÜN'e diğer bir ödül, İnsanlık Yararına Teknoloji Sosyal İnovasyon kategorisinden geldi. Dr. Öğretim Üyesi Betül Uzbaş danışmanlığındaki Social-Tech Takımı yarışmada üçüncü oldu.

KTÜN RACLAB Sigun Takımı ise Robotaksi-Binek Otonom Araç kategorisinde "En Özgün Yazılım Ödülü"nü aldı.

TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK tarafından düzenlenen Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda Bekir Doğan danışmanlığında KTÜN Teknoloji ve Havacılık Topluluğu Doruk Takımı, mansiyon ödülü aldı.

Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, konuya ilişkin açıklamasında, şunları kaydetti:

"Bu yıl ilk kez akademik paydaş olarak yer aldığımız TEKNOFEST 2021'den 5 ödül ile dönmek gurur verici. Öğrencilerimizi ve akademik danışmanlarımızı tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Konya Teknik Üniversitesi olarak ülkemizin milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak adına yürüttüğümüz projelerin önümüzdeki yıl daha da artarak devam edeceğine inanıyoruz. Bu vesileyle üniversitemizi TEKNOFEST 21'de temsil eden tüm takımlarımıza da teşekkür ediyorum."

AA / Melike Keskin - Son Dakika Haberleri
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