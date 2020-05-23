Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özçelik'ten Ramazan Bayramı mesajı Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özçelik, mesajında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen yine de heyecanın eksik olmadığı bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirtti.

Bayramların, toplumda büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Özçelik, şunları kaydetti:

"Şüphesiz toplumumuzda büyük öneme sahip bayramlarımız, birlik ve beraberlik duygularının güçlenmesine, sevgi, saygı gibi bizleri bütünleştiren temel unsurların ön plana çıkmasına vesile olan eşsiz günlerdir. Böyle günlerde ayrım yapılmadan bir arada olmanın güzelliği ortaya çıkmaktadır. İşte ülkemizin de etkisinde bulunduğu bu zor günlere rağmen, toplumumuzu ayakta tutan en önemli manevi değerlerimizden olan bayramlarımızın bize yaşattığı bu atmosferi iyi değerlendirmeliyiz. Bu duygu ve temennilerle sadece kendi ailemizle değil bütün sevdiklerimizle birlikte bayram heyecanını yaşadığımız ve birbirimizi kucaklayabildiğimiz daha nice bayramlara ulaşmak dileğiyle başta Konya Teknik Üniversitesi ailemiz olmak üzere, şehrimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA