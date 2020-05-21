Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özçelik'ten Ramazan Bayramı mesajı
Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.
21.05.2020 15:20 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:20
Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.
Özçelik, mesajında, "Ramazan Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice bayramlar geçirmenizi temenni ederim." ifadesini kullandı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA