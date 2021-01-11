Konya Teknik Üniversitesi'nde hazırlanan proje, TÜBİTAK desteğine layık bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Konya Teknik Üniversitesi'nde hazırlanan proje, TÜBİTAK desteğine layık bulundu

11.01.2021 14:51 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:51
Konya Teknik Üniversitesi'nde hazırlanan proje, TÜBİTAK desteğine layık bulundu

Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünde hazırlanan bir projenin TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandığı bildirildi.

Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünde hazırlanan bir projenin TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, verilen desteğin, Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Argun tarafından sunulan "Meyve İşleme Endüstrisi İçin Sıfır Atık Prensibine Uygun Geri Kazanım, İleri Dönüşüm ve Atık Su Arıtım Yaklaşımları" konulu projesine yapılacağı kaydedildi.

TÜBİTAK tarafından belirlenen öncelikli alanlar arasında yer alan "Yenilikçi Gıda Katkı Maddeleri" alt alanına katkıda bulunacağı düşünülen proje, meyve suyu üretim aşamasının bir parçası olan atık suları geri kazandırmayı planlarken, doğal maddeler olmaları sebebi ile gıda uygulamalarında kullanılma imkanı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen projenin sahibi Prof. Dr. Argun, "Meyve işleme endüstrisinden kaynaklı yüksek miktarda organik bileşikler içeren sıvı ve katı atıklar ciddi ekonomik boyutu olan çevresel bir sorun olarak kabul edilmektedir. Meyve işleme endüstrisi atıklarının geri kazanımı üzerine yapılan çalışmalar genellikle kabuk ve çekirdekler gibi katı atıklar üzerine yoğunlaşmıştır. Ancak bu endüstrin atık sularındaki katma değeri fazla olan ürünlerin araştırılması ve diğer atık sular ile karışmadan fonksiyonel besin maddelerinin geri kazanılarak ekonomiye ve sürdürülebilir atık yönetimine katkı sağlama potansiyelinin belirlenmesi üzerine herhangi bir çalışma mevcut değildir bu da projemizi özgün kılmaktadır." dediği ifade edildi.

Çalışmalarından dolayı Mehmet Emin Argun, üniversitenin rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik tarafından da tebrik edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Mike Pence Fuat Oktay Murat Kurum Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Bülent Ersoy Gonca Vuslateri Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Ömer Bayram Abdullah Avcı Mustafa Yumlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya Teknik Üniversitesi'nde hazırlanan proje, TÜBİTAK desteğine layık bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 14:54:29. #1.14#
title