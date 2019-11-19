Konya Teknik Üniversitesi ile TUSAŞ arasında işbirliği protokolü imzalandı

19.11.2019 11:40 | Son Güncelleme: 19.11.2019 11:40

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) ile Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ/TAI) arasında işbirliği protokolü imzalandığı bildirildi.

Konya Teknik Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, KTÜN ile TUSAŞ/TAI arasında 2019-2020 akademik yılından itibaren geçerli olacak protokol, KTÜN Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik ile TUSAŞ/TAI Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil tarafından imzalandı.

Protokolle, lisansüstü eğitime yönelik ortak tez ve proje çalışmaları gerçekleştirilerek özellikle öğrencilerin TUSAŞ'ın laboratuvar ve teçhizat alt yapısıyla tesislerini kullanarak akademik çalışmalar yapabilmelerine imkan tanınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik'in, "Konya Teknik Üniversitesi olarak bilim, teknoloji ve öğretim alanında önemli bir rol üstlenmekteyiz. Üniversitemiz, özellikle alanında uzman akademik kadrosu, nitelikli lisans ve lisansüstü mezunlarıyla ülkemizin kalkınmasını destekleyecek, ülke katma değerine katkı sağlayacak yeni projelere geliştirebilecek bir alt yapıya sahiptir. TUSAŞ/TAI ile imzaladığımız bu projeyle üniversitemizin imkanlarını geliştirmeyi, öğrenci ve öğretim elemanlarımızın motivasyonlarını üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA