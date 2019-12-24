Konya Teknik Üniversitesi ile Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı

24.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:06

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) ile Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM) arasında özel yetenekli öğrencilerin eğitimine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

KTÜN Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, protokol kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'na bağlı bilim ve sanat merkezlerinde sunulan eğitimin niteliğinin artırılması, özel yetenekli öğrencilerin güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda KTÜN'nin imkan ve deneyimlerinden faydalanmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, KTÜN Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, hizmet içi eğitimler, fikri ve sınai mülkiyet hakları üzerine ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalara devam ettiklerini aktararak, "Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığımız protokol vasıtasıyla Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerine, öğretmenlere ve öğrencilerimize fikri, sınai mülkiyet hakları konusunda destek vermiş olacağız." ifadelerine yer verdi.

Rektörlük makamındaki törene, KTÜN Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik ve Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, l Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kurt, Konya Meram Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Alaaddin Kılıç, Yüksel Bahadır Alaylı, Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ahmet Topcu katıldı.

Kaynak: AA