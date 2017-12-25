Konya Taşeron Firma Sahibi: İşsiz Kalıp, Kepenk Kapatacağız

Taşeron firma sahibi: İşsiz kalıp, kepenk kapatacağız



TAŞERON işçilerin kadroya alınması ile ilgili çıkarılan KHK'nın yayımlanmasının ardından özel güvenlik şirketi sahibi Celaleddin Tınkır, kamuda çalışan bin 400 personolinin olduğunu, bu kararname ile artık kepenk kapatacaklarını söyledi.



13 yıldır özel güvenlik sektör alanında hizmet verdiklerdini belirten Tınkır, "Kamuda özel güvenlik görevlisi olarak bin 400 personelimiz çalışıyor. Bu kararname ile işlerimizin yüzde 90-95'ini kaybediyoruz" dedi.



İŞSİZ KALIYORUZ



Yayımlanan kararname ile işsiz kalacaklarını belirten Celaleddin Tınkır, "Tamamen işsiz kalıyoruz. Bütün işlerimiz çok kısa bir sürede fesih olacak. Tabiki çok zorluklar bizi bekliyor. Sözleşmelerimize krediler çektik. Kredilerimizin geri ödemesini daha yapamadık. Bu süreç nasıl işleyecek inanın bizi korkutuyor. Çok ciddi rakamlarda zararımız olacak. İnşallah hayırlı olur ama artık bilemiyorum bu saatten sonra neler yapabiliriz ne yaparız bu konuyla ilgili bazı şeyleri bile düşünmek istemiyoruz" diye konuştu.



ŞİRKETLERİMİZİ KAPATACAĞIZ



Büyük bir ihtimalle şirketleri kapatacaklarını söyleyen Tınkır, "Firma sahipleri olarak büyük bir ihtimalle şirketlerimizi kapatacağız. Genel olarak konuşuyorum tüm arkadaşlarımızda aynı sıkıntılar var. Hepimizde aynı sıkıntılar var. 13 yıldır bu sektörde hizmet veriyorum. Kanun hükmündeki yasadan sonra artık hizmet veremeyeceğiz" dedi.



Özel sektöre sağlayacakları istihdamında yeterli olmayacağını söyleyen Tınkır, "Özel sektörde çalışan sayımız zaten çok sınırlı. O yüzden özel sektörün bizi pek bağlayacağını düşünmüyorum firma sahibi olarak.devlet tekrar bize ihtiyaç duyabilir. inşallah hayırlı olur" şeklinde konuştu.



Celaleddin Tınkır, devletin yeniden taşeron firmalara ihtiyaç duyabileceğini de söylerine ekledi.



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Haber-Kamera; Tolga YANIK/KONYA, (DHA) -



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(Tür: Yurt)