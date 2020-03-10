Konya Tarım Fuarı, koronavirus salgını gerekçesiyle ertelendi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Konya Tarım Fuarı, koronavirus salgını gerekçesiyle ertelendi - Haber
Konya, Güncel

Konya Tarım Fuarı, koronavirus salgını gerekçesiyle ertelendi

Konya'da 17-21 Mart'ta düzenlenmesi planlanan Tarım Fuarı'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle 2-6 Haziran'a ertelendiği bildirildi.

10.03.2020 01:12 | Son Güncelleme: 10.03.2020 01:12
Konya Tarım Fuarı, koronavirus salgını gerekçesiyle ertelendi

Konya'da 17-21 Mart'ta düzenlenmesi planlanan Tarım Fuarı'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle 2-6 Haziran'a ertelendiği bildirildi.

Konya Ticaret Odası ve TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenecek Konya Tarım Fuarı'nın tarihinde ertelemeye gidildi.

TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nden yapılan açıklamada, 17-21 Mart'ta düzenleneceği duyurulan fuarın, 2-6 Haziran'a alındığı kaydedildi.

Konya Ticaret Odasından yapılan açıklamada ise birçok ülkeyi etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle fuarın düzenlenme tarihinin ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, "Konya Tarım Fuarı, üyelerimizden gelen çok yoğun talep nedeniyle toplum sağlığı üzerinde risk oluşturmamasını teminen birliğimizin talebi ve ilgili paydaşların ortak kararı sonucunda 2-6 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Çinli uzman, koronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladı Haber
Çinli uzman, koronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladı
AB, sınıra yığılan sığınmacılarla ilgili ilk hamlesini yaptı Haber
AB, sınıra yığılan sığınmacılarla ilgili ilk hamlesini yaptı
'İsraf' dediği araçlarla ilgili İmamoğlu'nu zora sokacak rapor Haber
"İsraf" dediği araçlarla ilgili İmamoğlu'nu zora sokacak rapor
Daha parti kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık Haber
Daha parti kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Angela Merkel Fahrettin Altun
Magazin Hadise Cem Yılmaz Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Podolski Tamer Tuna Fatih Terim Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla İran Petrol Yunanistan Ali Babacan
Şu an buradasınız: Konya Tarım Fuarı, koronavirus salgını gerekçesiyle ertelendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 01:22:43. #1.14#