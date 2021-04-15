Konya Tarım Fuarı 7 Haziran'da kapılarını ziyaretçilerine açacak
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Konya Tarım Fuarı 7 Haziran'da kapılarını ziyaretçilerine açacak

Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Ekonomi
Konya Tarım Fuarı 7 Haziran'da kapılarını ziyaretçilerine açacak

Bu yıl 18'incisi düzenlenecek Konya Tarım Fuarının, 7-11 Haziran'da yapılacağı bildirildi.

Bu yıl 18'incisi düzenlenecek Konya Tarım Fuarının, 7-11 Haziran'da yapılacağı bildirildi.

TÜYAP Konya Fuarcılık AŞ'den yapılan açıklamada, 18. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'nın (Konya Tarım 2021) TÜYAP Konya Fuarcılık AŞ tarafından, Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği iş birliği ve Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Ticaret Odası (KTO), Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şubesi ve KOSGEB'in sağladıkları destekler ile KTO-TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜYAP Konya Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "Konya Tarım Fuarı, paydaşlarımızın ortak kararı ve ülke çapında alınan pandemi tedbirlerine istinaden yeni tarihi olan 7-11 Haziran 2021 arasında, her yıl olduğu gibi büyük bir coşkuyla, katılımcı ve ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

Fuar alanlarında bütün hijyen önlemlerinin eksiksiz alınacağını vurgulayan Ersözlü, şunları kaydetti:

"Bu çalışmaların sonucunda Konya Tarım Fuarı, yine ticaret köprülerinin kurulduğu bir platform olarak karşımıza çıkacak. Tarım sektörünün hasat zamanı olduğu bir dönemde, Konya Tarım Fuarı'nda, katılımcı ve ziyaretçilerimizle yeniden buluşmak için gün sayıyor ve tüm ilgilileri fuarımıza içtenlikle davet ediyoruz. Türk tarım sektörü için bereketli bir fuar geçirmemizi temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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