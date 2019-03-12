Konya Tarım Fuarı 300 Binin Üzerinde Ziyaretçiyi Ağırlayacak"

TÜYAP Konya Fuarcılık tarafından düzenlenen 17'nci Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı, 19-23 Mart'ta Konya Ticaret Odası-TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, 17. Konya Tarım Fuarı'nın 19 Mart'ta kapılarını ziyaretçilere açacağını söyledi.

Fuar kapsamında Türk tarım sektörünün Konya'da buluşacağını belirten İlhan Ersözlü, "Konya Tarım Fuarı, bu yıl 7 ayrı salonda 20 ülkeden 441 firmanın ve bin 341 markanın katılımıyla gerçekleştirilecek. 5 gün boyunca 100 ülke ve 76 şehirden 300 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayacak. Tarımsal mekanizasyon anlamında tüm teknolojik yeniliklerin görücüye çıkacağı fuar, Türkiye'de ilk kez lansmanı yapılacak traktörden biçerdövere, tarımsal ekipmanlara ve çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapacak." dedi.

Fuar için 50 ülkeden 3 bin 500 iş insanı gelecek

Ersözlü, şunları kaydetti:

"Türk tarım sektörünün gururu olan Konya Tarım Fuarı, 5 gün boyunca hedef pazar niteliği taşıyan ve ihracat oranlarımızın yüksek olduğu ülkelerden gelecek heyetlere ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda 50 ülkeden 3 bin 500'ün üzerinde iş insanı Konya'da olacak. Geçtiğimiz yıl bin 9 ikili iş görüşmesi gerçekleştirmiştik. İnşallah bu yıl da ülke ekonomimize yeni ihracatlarla destek olmayı hedefliyoruz."

Fuar, 19-22 Mart'ta 09.30-18.00, 23 Mart Cumartesi günü ise 09.30-17.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA