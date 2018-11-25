Konya Tarihi Yapıları Yüzüklere Sığdırıyor

Konya'da takı tasarımcısı Servet Küçükdemirel, Bursa Ulu Cami, Ayasofya ve Taç Mahal gibi tarihte önemli yer tutan eserleri yüzüklere sığdırıyor. Hiçbir makine kullanmadan tamamen el emeğiyle yüzüklere yaptığını belirten Küçükdemirel, 'Tasarımından yapımına kadar tamamen kendi eserim bu yüzükler. Görenler bunları yüzüğün içine nasıl sığdırdın diyerek hayrete düşüyor. Bursa Ulu Cami, Ayasofya ve Taç Mahal gibi eserleri daha öncede Mevlana Türbesi'ni yüzüklerin içine işledim. dedi. 1980 yılında mesleğe çırak olarak başlayan Servet Küçükdemirel, daha sonra Konya ve İç Anadolu bölgesinde birçok kuyumcuya özel tasarımlı yüzükler yaptı. Şimdi müşteri ve kendisinin özel tasarımlı yüzükleri üreten Küçükdemirel, şunları söyledi

Bu işe çıraklıktan girdim ve 38 yıldır bu işi yapıyorum. Konya'nın ve İç Anadolu'daki birçok kuyumcunun özel işlerini yapıyordum. Baktım ikisi birlikte yürümüyor. 21 yıldır kişiye özel tasarımlar yapmaya başladım. Birçok ünlünün, sanatçının, siyasetçinin işini yapıyorum. Aklınıza gelebilen tüm eserleri yapabiliyorum. Müşteri Ayasofya'yı istiyor ya da Sultan Ahmet Camisini istiyor, bizde onları yapıyoruz. Kişi ne isterse onu yapıyoruz. Bunun bir maddesi yok. Tamamen elde yapılan bir şey. Çok ayrıntılı yada detaylı yapılamıyor bunlar. Taktir edersiniz ki tüm detayını işleyemeyiz. Ama istediğimiz yeri rahatlıkla işleyebiliriz.

İLK BAŞTA MAKET SANIYORLAR

Yüzükleri görenlerin ilk başta maket sandıklarını belirten Küçükdemirel, Bugüne kadar Mevlana Türbesi, Bursa Ulu Camii, Bursa Yeşil Türbe, Ayasofya, Sultan Ahmet Camii, Taç Mahal gibi ürünleri işledik. Yüzükleri görenler önce maket olduğunu sanıyorlar. Onlara sistemi anlatınca inanılmaz derecede hayrete düşüyorlar. Gerçekten zor bir iş ve makine değmeden yapılıyor. Çok sert bir taşı, oyarak işliyoruz. diye konuştu.

Küçükdemirel, tasarımı çizdikten sonra 1 hafta içinde bitirebildiğini de sözlerine ekledi.

Servet Küçükdemirel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye üzerinde MHP liderinin kullandığı 1982 model otomobilin figürüyle, ülkücülüğün ilkesi 9 ışığı sembolize eden yıldızların bulunduğu yüzük yapıp hediye etmişti.