Konya Tarihi Kent Merkezinde Doğalgaz dönüşümü başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya Tarihi Kent Merkezi ve Mevlana Bölgesi Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi kapsamında 1.106 konutun doğalgaz dönüşüm çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un katılımı ile başladı.