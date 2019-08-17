KONYA Tanker yola çıkan koyun sürüsünün arasına daldı

17.08.2019 18:34

Tanker yola çıkan koyun sürüsünün arasına daldı

ÇOK SAYIDA HAYVANIN TELEF OLDUĞU KAZA KAMERADA

Konya'nın Çumra ilçesi yakınlarında bir tanker koyun sürüsünün arasına daldı.Çok sayıda hayvanının telef olduğu kaza saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay dün sabah saatlerinde Çumra Yolu'nda meydana geldi. Yol kenarında otlayan koyun sürüsü yola çıktı. Yola çıkan koyun sürüsünün fark eden bir otomobil yavaşlayarak emniyet şeridine girdi ancak bu sırada arkadan gelen tanker duramayarak yaklaşık 100 koyunun arasına daldı. Tankerin altında kalarak ezilen çok sayıda koyun telef oldu. Yaşanan kaza ise saniye saniye otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA