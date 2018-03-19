Konya Talaş Hırsızları Kamerada

Talaş hırsızları kamerada

Konya'da bir fabrikaya gelen 2 kişinin, bahçedeki konteynerde bulunan yaklaşık bin lira değerindeki talaşları çalmaları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis, şüphelilerin kimliğini belirmek için çalışma başlattı.

Olay, geçen Cumartesi günü saat 19.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karatay Sanayi Sitesindeki bir fabrikada meydana geldi. Minibüsle fabrikanın yanına gelen ve 2 kişi, aracı park ettikten sonra fabrikanın bahçesine girdi. Ardından da, fabrikada üretilen ürünlerin paketlemesi sırasında kullanılan talaşların içinde bulunduğu konteynerin kilidini, demir makasla kesti. Şüphelilerinden biri talaşı çuvala doldurdu, biri de çuvalları minibüse taşıdı. O anlar ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntülerden şüphelilerden birinin yere dökülen talaşı eliyle toplamayıp, çuvala tekrar koyması dikkat çekti.

Polis, yaklaşık bin lira değerindeki talaşı çalan 2 kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.