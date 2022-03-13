Konya Tabip Odasından "14 Mart Tıp Bayramı" programı

EYÜP, İSTANBUL (AA) - Konya Tabip Odası "14 Mart Tıp Bayramı" dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

Bir otelde düzenlenen toplantıya, Konya Tabip Odası yönetim kurulu üyeleri ile oda çalışanları katıldı.

Konya Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Çetin, halkın medeni bir şekilde sağlık hizmeti alabilmesi için hizmetin merkezindeki hekimlerin çalışma huzuru ve memnuniyetinin gözetilmesinin gerekli olduğunu söyledi.

Hekimlik meslek kanunun çıkarılması gerektiğini ifade eden Çetin, "En yüksek devlet memuruna mali haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemeler hekimler için de yapılmalıdır. Eğitim ve araştırma faaliyetlerinin üssü olan üniversitelerimizin nitelikli meslek erbabı yetişmesi noktasında yaşadıkları her türlü sıkıntının özenle üzerinde durulmalı ve çözümü bulunmalıdır. Aile hekimlerimizin karşılaştığı sorunlar titizlikle gözden geçirilmelidir." dedi.

Hekimlerin hastaların en zor anlarında yanında bulunduğunu ve sıkıntılarına çare olmak için eğitim aldığını aktaran Çetin, şunları söyledi:

"Ülkemizin son dönemde yaşadığı Kovid-19 salgını döneminde de günlerce evine, ailesine, annesinin, babasının yanına gitmeyen ve gidemeyen hekimleri hep sahada vatandaşlarımıza yardım ederken gördük. Biz hekimler bugünler için yetiştirildik böyle davranmaya da devam edeceğiz. Bu zor şartlarda hizmet vermek için canını dişine takan hekimlerimiz her türlü takdiri, teşekkürü ve övgüyü hak etmektedir. Biz hekimleri en çok üzen hizmet ettiğimiz vatandaşın şiddet karşısında suskunluğu ve seyirci kalmasıdır. Sayıları çok az da olsa hizmet esnasında bu teşekkürü etme edebinden yoksun olan, hatta son yıllarda giderek artan şiddet olayları aynı ortamda bulunan halkımızın müdahalesi ile engellenmelidir."