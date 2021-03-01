Konya Tabip Odası'ndan Kovid-19 önerileri

Konya Tabip Odası Başkanı Eyüp Çetin, Konya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosunu değerlendirdi.

Çetin, düzenlediği basın toplantısında Kovid-19'le mücadelede bir yılın geride kaldığını, 300-350'si sağlık çalışanı olmak üzere 30 bine yakın insanın hayatını kaybettiğini belirtti.

Konya'nın yüksek riskli iller arasında yer aldığını hatırlatan Çetin, "Tabip Odası olarak, Konya'nın durumunu değerlendirdik. Maske, mesafe ve hijyen konusunda çok duyarlı olmadığımızı, toplu organizasyonlar ve aile içi ziyaretleri neticelendiremediğimizden dolayı bugün kırmızı listede olduğumuzu düşünüyoruz." dedi.

Çetin, Konya'da günlük 350-400 vaka kaydedildiğini, bu rakamlarla kısıtlamaların gevşetilemeyeceğini vurguladı.

Konya Tabip Odası önerileri

Çetin, resmi otorite tarafından "Kovid-19 bitti" denilinceye kadar herkesi kurallara uymaya çağırarak, Tabip Odası olarak şu önerilerde bulundu:

"Şehrimize ve ilçelerimize giriş çıkışların HES kodu ile yapılmasını rica ediyoruz. Konya'da herkesin hafta sonları sokakta olduğunu görüyoruz. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının kaldırılarak, hafta içinde 21.00'de olan sokağa çıkma yasağının 19.30'a çekilmesini öneriyoruz. Olası bir 3. dalgada tıp eğitimi veren iki üniversite hastanemiz 'temiz hastane' olarak hazırlanmalı, diğer hastaneler pandemi hastanesi olarak ilan edilmeli. Geçtiğimiz dönem İl Hıfzısıhha Kurulları çok aktif çalıştırılmadı. Tabip Odası olarak hıfzısıhha kurullarında aktif ve denetleyici bir rol oynamak istiyoruz. Diş Hekimleri, Eczacılar Odası, Tabip Odası, Sanayi Odası ve Ticaret Odasının da İl Hıfzısıhha Kurullarında aktif rol almasını ve doğal üye olarak kabul edilmesini sayın Valimizden rica ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat