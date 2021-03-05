Konya Tabip Odası Başkanı: Aşıyla birlikte gevşeme oldu
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Konya Tabip Odası Başkanı: Aşıyla birlikte gevşeme oldu

05.03.2021 09:48 | Son Güncelleme: 05.03.2021 09:52
Konya Tabip Odası Başkanı: Aşıyla birlikte gevşeme oldu

KONYA Tabip Odası Başkanı Eyüp Çetin, ülke genelinde birinci dozda 9 milyona yakın kişiye Covid-19 aşısı yapıldığını belirterek, "Aşıyla birlikte gevşeme oldu.

KONYA Tabip Odası Başkanı Eyüp Çetin, ülke genelinde birinci dozda 9 milyona yakın kişiye Covid-19 aşısı yapıldığını belirterek, "Aşıyla birlikte gevşeme oldu. 'Aşı olduk, maskeyi atacağız, normale dönüyoruz' gibi bir algı var. Aşı hastalığa bulaşmamızı engellemeyecek; ama hastalığı daha kolay atmamıza ve hastaneye ihtiyaç duymamamıza sebep olacak. Maske, mesafe ve hijyen konusunda taviz vermememiz gerekiyor" dedi. 

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı çok riskli iller arasında olduğu için kırmızı kategoride olan Konya'da, vaka sayısı artışlarının en büyük nedeninin ev ziyaretleri olduğu belirtiliyor. Konya Tabipler Odası Başkanı Eyüp Çetin de vaka artışlarında ev ziyaretlerine dikkat çekip, her akşam başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 21.00'den 19.30'a çekilmesi gerektiğini belirtti. 

Tedbirlerin artırılması gerektiğini vurgulayan Çetin, artırılmadığı takdirde kırmızı kategoride bulunan il sayısının yükselebileceğini kaydetti.

'MUTASYONLU VİRÜSLE VAKA KÜÇÜK YAŞLARA DÜŞTÜ'

Mutasyon virüsün hızla yayıldığını belirten Tabip Odası Başkanı Çetin, "Mutasyonlu virüs çok daha çabuk yayılan, çok daha etkisini gösteren ve ağır seyreden bir tabloya sahip. Mutasyonlu virüsün tedavi şekli de aynı; fakat önüne geçemiyoruz, yükselmeye devam ediyor. Mutasyonlu virüsle birlikte görülme sıklığı küçük yaşlara doğru kaymaya başladı. Eskiden yaş grubu daha yüksekken, şimdi mutasyonlu virüsle birlikte ne yazık ki düştü" diye konuştu. 

Aşı olmanın 'normale dönmek' anlamına gelmediğini hatırlatan Çetin, "Aşıyla birlikte gevşeme oldu. !Aşı olduk, maskeyi atacağız, normale dönüyoruz' gibi bir algı var. Aşı hastalığa bulaşmamızı engellemeyecek; ama hastalığı daha kolay atmamıza ve hastaneye ihtiyaç duymamamıza sebep olacak. Maske, mesafe ve hijyen konusunda taviz vermememiz gerekiyor. Çocuklarımızı korumak için tedbirlere sıkı sıkı sarılmamız gerekiyor" dedi.

Konya Tabip Odası Başkanı: Aşıyla birlikte gevşeme oldu
Konya Tabip Odası Başkanı: Aşıyla birlikte gevşeme oldu
Konya Tabip Odası Başkanı: Aşıyla birlikte gevşeme oldu
Konya Tabip Odası Başkanı: Aşıyla birlikte gevşeme oldu
Konya Tabip Odası Başkanı: Aşıyla birlikte gevşeme oldu
Konya Tabip Odası Başkanı: Aşıyla birlikte gevşeme oldu
Konya Tabip Odası Başkanı: Aşıyla birlikte gevşeme oldu
Konya Tabip Odası Başkanı: Aşıyla birlikte gevşeme oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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