Konya Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Vizyon Anketi Başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Vizyon Anketi Başladı

Bültenler - Güncel
 - Güncelleme:
Konya Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Vizyon Anketi Başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya'nın ulaşım vizyonunu şehirde yaşayanlarla birlikte oluşturmak için anket çalışması düzenliyor.

KONYA (Bültenler) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Avrupa Birliği hibesi ve Dünya Bankası yürütücülüğünde İLBANK ve Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan Konya Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı (SKHP) kapsamında anket çalışması düzenlediklerini söyledi.

SKHP çalışmalarını Konya'nın sürdürülebilir hareketliliğin her koşulda ve herkes için desteklendiği bir şehir olması amacıyla yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, "Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyoruz. Hemşehrilerimizin fikirleriyle şehrimizin yarınlarını inşa ediyoruz. 'Konya için harekete geç' sloganıyla başlattığımız ankete belediyemizin internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. 3 dakikalık anketimize katılanlar uzun vadeli bir vizyon planı çerçevesinde bizlere yol göstermiş olacak. Tüm hemşehrilerimizi şehrimizin ulaşımına katkı sağlayacak anket çalışmamıza katılmaya davet ediyorum." dedi.

Konya Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Vizyon Anketi Başladı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL HAREKETLİLİK PLANI

Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı; ulaşımda sürdürülebilirliğin (yaya, bisiklet ve toplu taşıma) payının artırılması, özel araç payının azaltılması, hava - gürültü kirliliğinin ve enerji tüketiminin azaltılması, herkes için erişilebilir bir ulaşım sisteminin sağlanması, ulaşımda kaza sayısının azaltılması, güvenliğin artırılması ve daha iyi bir yaşam kalitesi sağlanması için şehirlerdeki ve çevrelerindeki insanlar ile işletmelerin hareketlilik gereksinimlerini karşılamaya yönelik tasarlanan stratejik bir plan.

Bültenler - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Uğur İbrahim Altay, Altay, Konya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title