: Konya sunucu, şehitlerin isimlerini okurken gözyaşlarına hakim olamadı

29.02.2020 17:47 | Son Güncelleme: 29.02.2020 17:49

Sunucu, şehitlerin isimlerini okurken gözyaşlarına hakim olamadı

Süper Lig'in 24'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Kasımpayı konuk etti. Maç öncesi Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerlerin isimleri stad hoperlörlerinden okunurken, taraftarlarda 'burada' diye yanıt verdi. Şehitlerin isimlerini okuyan sunucu Mustafa Durmuş isimleri okuduğu sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Bir süre duraksayan Durmuş, daha sonra isimleri okumaya devam etti. Bu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaynak: DHA

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