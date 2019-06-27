KONYA SULAMA KANALINA DÜŞEN BÜYÜKBAŞ HAYVAN KURTARILDI

Konya'nın Beyşehir ilçesinde sulama kanalına düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından başına bağlanan halat sayesinde, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Bekdemir Mahallesi Gembil mevkiinde çoban tarafından otlatılan büyükbaş hayvanlardan biri sulama kanalına düştü. Kendi imkanlarıyla çıkartılamayınca Beyşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. Sulama kanalına düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından başına bağlanan halat sayesinde, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Ardından da sahibi Hasan Hüseyin Baş'a (55) teslim edildi.

Kaynak: DHA