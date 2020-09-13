KONYA Su altında evlenme teklifi
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KONYA Su altında evlenme teklifi

Su altında evlenme teklifiKONYALI iş insanı Bekir Gülcan, öğretmen olan kız arkadaşı Hasibe Akın'a Antalya'nın Alanya ilçesinde, su altında evlenme teklifi yaptı.

13.09.2020 09:00 | Son Güncelleme: 13.09.2020 09:11

Su altında evlenme teklifi
KONYALI iş insanı Bekir Gülcan, öğretmen olan kız arkadaşı Hasibe Akın'a Antalya'nın Alanya ilçesinde, su altında evlenme teklifi yaptı. Akın'dan 'evet' cevabını alan Gülcan mutluluk yaşadı.
Medikal malzeme sektöründeki iş insanı Bekir Gülcan, 6 aydır birlikte olduğu kız arkadaşı öğretmen Hasibe Akın'a sürpriz bir evlilik teklifi yapmak istedi. Akın ile birlikte Antalya'nın Alanya ilçesine giden Gülcan, bir organizasyon firmasıyla anlaşarak kız arkadaşına su altında evlilik teklifi yaptı. Hasibe Akın suya dalış yaptığında 'Karagözlüm benimle evlenir misin? Evet dersen sarıl, hayır dersen oksijenimi al git' yazılı pankart açıldı. Bu sırada Akın'ın yanına gelen Gülcan, yanında getirdiği yüzüğü çıkararak evlilik teklifinde bulundu. Akın, evlenme teklifini kabul ederek Gülcan'a sarıldı. Gülcan da evlilik yüzüğünü Akın'ın parmağına taktı.

KONYA Su altında evlenme teklifi

Kaynak: DHA

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