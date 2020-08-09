KONYA Soygun girişiminde bacağından vurulan şüpheli, suç ortağı lise arkadaşını savundu
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KONYA Soygun girişiminde bacağından vurulan şüpheli, suç ortağı lise arkadaşını savundu

Soygun girişiminde bacağından vurulan şüpheli, suç ortağı lise arkadaşını savunduKONYA'da soygun için silahla girdikleri kuyumcu dükkanında iş yeri sahibi Abdullah Koyuncu (55) ve eşi Raziye Koyuncu tarafından etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alınan şüpheliler Mustafa Hazır (19)...

09.08.2020 17:28 | Son Güncelleme: 09.08.2020 17:38

Soygun girişiminde bacağından vurulan şüpheli, suç ortağı lise arkadaşını savundu

KONYA'da soygun için silahla girdikleri kuyumcu dükkanında iş yeri sahibi Abdullah Koyuncu (55) ve eşi Raziye Koyuncu tarafından etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alınan şüpheliler Mustafa Hazır (19) ve arkadaşı Ahmet Tuger (19) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Emniyetteki ifadesinde olayı Ahmet Tuger ile birlikte gerçekleştirdiklerini belirten Hazır, mahkemede ifadesini değiştirdi. Hazır, "Emniyette verdiğim ifadem doğru değildir. Suçu kendim işlediğimi itiraf ediyorum. Ahmet'in bu soygunda suçu yok. Şimdiki ifadem doğrudur. Ahmet'in olayla bir alakası yoktur" dediği öğrenildi.

Olay, iki gün önce saat 08.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Kuyumcu dükkanına müşteri gibi gelen Ahmet Tuger, iş yeri sahibi Koyuncu çiftini oyalarken dışarıda bekleyen arkadaşı Mustafa Hazır elinde pompalı tüfekle içeri girdi. Tüfeği Abdullah Koyuncu'ya doğrultan şüpheliler, tezgahta bulunan altınları toplamaya başladı. Bu sırada, Koyuncu'nun eşi Raziye Koyuncu, dükkandaki tüfeği alarak namluyu Mustafa Hazır'a çevirdi. Hazır da yönünü Raziye Koyuncu'ya dönünce, tezgahta bulunan ruhsatlı tabancasını çıkartan Abdullah Koyuncu, şüpheliyi sol bacağından vurdu. Koyuncu, diğer şüpheliyi de yakalayarak polise haber verdi.

SOYGUN GİRİŞİMİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaralı Mustafa Hazır, ambulansla Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tedavisi tamamlanan Hazır ile diğer şüpheli Ahmet Tuger, polis tarafından gözaltına alınarak Gasp Büro Amirliği'ne götürüldü. Soygun girişimi ise kuyumcu dükkanının güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

PARAYA İHTİYAÇLARI VARMIŞ

Ahmet Tuger, emniyetteki ifadesinde olayla bir ilgisinin olmadığını ileri sürdü. Mustafa Hazır ise soygunu nasıl gerçekleştirdiklerini anlatarak, tüfeği bir arkadaşlarından ödünç aldıklarını, maddi sıkıntılar nedeniyle soygun girişiminde bulunduklarını söyledi. Polis ise yaptığı incelemede Mustafa Hazır ile Ahmet Tuger'in lise arkadaşı olduklarını belirledi. Poliste daha önce herhangi bir suç kaydı bulunmayan Hazır ve Tuger, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hazır, basın mensuplarının "Pişman mısınız?" sorusuna, "Pişmanım" diye yanıt verdi.

'SOYGUNU KENDİM YAPTIM'

Emniyetteki olayı tüm ayrıntıları ile anlatan Mustafa Hazır, dün çıkarıldığı nöbetçi Konya 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunda ifadesini değiştirdi. Hazır, olayı kendisinin yaptığını Ahmet Tuger'in olayla bir ilgilisinin olmadığını ileri sürdü. Mustafa Hazır, "Emniyette verdiğim ifadem doğru değildir. Suçu kendim işlediğimi itiraf ediyorum. Ahmet'in bu soygunda suçu yok. Şimdiki ifadem doğrudur. Ahmet'in olayla bir alakası yoktur. Serbest bırakılmayı istiyorum" dediği öğrenildi. Mustafa Hazır ve Ahmet Tuger, 'silahla yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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KONYA Soygun girişiminde bacağından vurulan şüpheli, suç ortağı lise arkadaşını savundu

Kaynak: DHA

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