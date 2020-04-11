Konya sokaklarındaki sessizliği sadece kuşlar bozdu
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Zonguldak, Konya, Güncel

Konya sokaklarındaki sessizliği sadece kuşlar bozdu

Konya'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağıyla birlikte sessizliğe bürünen cadde ve sokaklarda sadece kuşların sesi yankılandı.

11.04.2020 18:37 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:40
Konya sokaklarındaki sessizliği sadece kuşlar bozdu

Konya'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağıyla birlikte sessizliğe bürünen cadde ve sokaklarda sadece kuşların sesi yankılandı.

Konya'da, İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından insan ve araç yoğunluğu görülmüyor.

Kent genelinde yasağın başlamasının ardından ana cadde ve mahallelerde uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamında olanlar dışındakilerin dolaşmasına izin vermedi.

Öte yandan, yasak kapsamında derin sessizliğin hissedildiği cadde ve sokakları kuş sesleri doldurdu. Bazı vatandaşlar, pencere ve balkonlardan anın tadını çıkardı.

Başta Konya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediye ekiplerinin ise vatandaşların kapılarına kadar ekmek dağıtımı sürüyor.

Selçuklu ilçesi Alemdar Caddesi'nde ekmek dağıtımı yapan araçtan anons edilmesiyle dışarı çıkan vatandaşlar, ihtiyacın karşılanmasının ardından evlerine döndü.

Konya sokaklarındaki sessizliği sadece kuşlar bozdu

Kaynak: AA

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