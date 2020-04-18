Konya, sokağa çıkma yasağının ardından sessizliğe büründü KONYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 48 saat sürecek sokağa çıkma yasağının başlaması üzerine kent merkezi ve ilçelerde sokaklar sessizliğe büründü.

KONYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 48 saat sürecek sokağa çıkma yasağının başlaması üzerine kent merkezi ve ilçelerde sokaklar sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta, saat 00.00'dan itibaren 48 saat sürecek sokağa çıkma yasağı başladı. Yasağın başlamasıyla birlikte Konya kent merkezi ve ilçelerdeki cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Saat 00.00'dan itibaren Konya'da sokaklar araçlarıyla son anda evlerine gitmeye çalışanlar dışında boş kaldı. Polis ekipleri ise cadde ve sokak aralarında denetimini aralıksız sürdürdü. Konya Büyükşehir Belediyesi'nce de bazı noktalarda elektronik olarak 48 saat sokağa çıkma yasağını uygulandığına yönelik uyarılarak yer aldı.

Kaynak: DHA