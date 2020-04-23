Konya, sokağa çıkma yasağına uydu Konya, sokağa çıkma yasağına uyduKONYA'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağıyla birlikte cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Konya, sokağa çıkma yasağına uydu

KONYA'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağıyla birlikte cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından 31 ilçesi bulunan, yaklaşık 2 milyon 300 bin nüfuslu Konya'da, sessizlik hakim oldu. Sokaklarda, yasa kapsamı dışında olup iş yerlerine gidenler dışında yasağı ihlal eden olmadığı görüldü. Polis ekipleri kentin bir çok noktasına oluşturdukları noktalarda sürücü ve yayaları durdurup, kontrol ediyor.

Kaynak: DHA