Konya Smmmo'da İzaha Davet ile E-defter ve E-fatura Davaları Anlatıldı

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) düzenlediği seminer ile üyelerini izaha davet müessesesi ile e-defter ve e-fatura davaları özelinde vergi uyuşmazlıkları hakkında bilgilendirdi.

Seminer de konuşma yapan Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, " 10 Nisan Polis Teşkilatının Kuruluş yıldönümü olması sebebiyle, emniyet güçlerimizde görev yapmakta olan polislerimizin Polis Haftasını kutluyorum" diyerek görevlerini yerine getirirken şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şükranlarını sunduğunu belirtti.

Konuşmasında Muhasebe mesleğinin önemine dikkat çeken Başkan Seyit Faruk Özselek, "Meslektaş olarak mesleğimiz gereği sürekli değişen mevzuatı ve yeni çıkan mevzuatları takip etmek durumundayız" dedi. Sürekli değişen mevzuatlarla alakalı mart ve nisan aylarında çok sık bir araya geldiklerini belirten Özselek, düzenledikleri seminerler ile üyelerinin ihtiyaç duydukları konularda eğitimler verdiklerini söyledi.

Konya Vergi Denetim Kurulu Konya Grup Başkanı Göksel Erdem'in de katıldığı seminerde, Başkan Seyit Faruk Özselek, "Bugün aramıza katılarak bizleri onurlandıran, seminerin düzenlenmesine katkı sağlayan ve Vergi Denetim Kurulu Başkanıma, Vergi Müfettişlerimiz Bayram Gülçiçek ve Burak Demirkan'a, Pamukkale Üniversitesi İİBF Maliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ersan Öz ve SMMM Selçuk Gülten'e huzurlarınızda teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Meslektaşlarına hatırlatmalarda bulunan Özselek, sanayi sicil belgesi alan kuruluşların 30 Nisan tarihine kadar 2017 yılı yıllık işletme cetvellerini sisteme girilmesi gerektiğini belirti ve aksi takdirde idari para cezası ile karşılaşabilecekleri konusunda uyarıda bulundu. Özselek, seminere katılım sağlayan konuşmacılar ve meslektaşlarına desteklerinden dolayı minnettar olduklarını kaydetti.

Açılış konuşmalarının sonunda Vergi Müfettişleri Sayın Bayram Gülçiçek ve Burak Demirkan, İzaha davet müessesesi ile ilgili konular hakkında bilgilerini aktardı. Ardından yine Mali Müşavirleri yakından ilgilendiren E-defter ve E-fatura davaları özelinde vergi uyuşmazlıkları konuları PAÜ İİBF Maliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ersan Öz ve SMMM Selçuk Gülten tarafından anlatılarak, Konya SMMMO üye ve stajyerleri bilgilendirildi. Yaklaşık üç saat süren seminer eğitmenlere plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - KONYA