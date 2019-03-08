Konya Smmmo'da Gelir Vergisi Beyanı ile İlgili Seminer

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında (SMMMO) "Gelir Vergisi beyanında özellik arz eden konular" ile ilgili seminer düzenlendi.

Seminerin açılışında konuşan Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, 1-7 Mart Muhasebe Haftasını çok yoğun bir programla geçirdiklerini belirterek, "4 Mart'ta düzenlediğimiz Konya protokolünün de katıldığı Muhasebe Haftası kokteylimizi yoğun bir katılımla gerçekleştirdik. Bu esnada vekillerimize mesleğimizin sorunlarını tekrar iletme fırsatı bulduk. Yine dün akşam da meslektaşlarımız ve eşleriyle birlikte gala yemeğimizi düzenledik. Bugün yine seminerimizde beraberiz. Akşam da vefat eden meslektaşlarımız ve meslektaşlarımızın vefat eden yakınları için mevlit programımız olacak. Kadınlar Günü münasebetiyle 8 Mart'ta kadın meslektaşlarımıza özel yemek programı düzenleyeceğiz" dedi.

Açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Vergi Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Özgür Kubuş, mali müşavirler ile vergi müfettişleri arasında gerçekleşen işbirliğinin önemini belirterek, "Bizler aynı masanın karşılıklı taraflarında oturan insanlarız. Bu masanın karşılıklı tarafında oturan insanların aynı çatı altında bir araya gelmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Oldukça faydalı, verimli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bu seminerin de faydalı geçmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konya SMMM Odasında düzenlenen seminer ile mali müşavirler Gelir Vergisi beyanında özellik arz eden konular hakkında bilgilendirildi. Program, Vergi Müfettişleri Derneği Konya Temsilcisi Yusuf Güler'e plaket takdiminin ardından sona erdi. - KONYA

Kaynak: İHA