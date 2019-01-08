Konya Smmmo'da Defter Beyan Sistemi ile Elektronik Defter Anlatıldı

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO), Gelir İdaresi Başkanlığı işbirliğinde "Defter Beyan Sistemi ile Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarında Son Gelişmeler" konulu seminer düzenlendi.

Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek yaptığı açılış konuşmasında, "2019 yılının ilk eğitim seminerinde sizlerle beraberiz ve bundan sonrada seminerlerimiz de birlikte olmaya devam edeceğiz. 2019 yılının Mesleğimize, Meslektaşlarımıza, Konyamıza ve Ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bildiğiniz üzere Oda olarak 2018 yılında eğitimlerimize ve seminer programlarımıza aralıksız devam ettik ve yeni yılda da aynı tempoda sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bugün burada defter-beyan sistemi ile elektronik defter ve belge uygulamaları konusunda en yetkili üstatlarımızdan son gelişmeler hakkında bilgiler alacağız ve merak ettiğimiz konular hakkında cevap bulma fırsatı elde edeceğiz. Teknolojiyi yakından takip eden ve en çok kullanan mesleklerden birisiyiz. Teknoloji geliştikçe iş yapma şeklimiz değişiyor ve gelişiyor. Bu nedenle bizlerinde teknolojiye ayak uydurmak için büyük çaba sarf etmemiz gerekmektedir" dedi.

Meslektaşlarına 29 Ocak 2019 tarihinde de TÜRMOB Genel Saymanı Emre Kartaloğlu'nun sunumuyla dönem sonu işlemleriyle ilgili bir seminer gerçekleştireceklerini hatırlatan Özselek, "Seminerimizde bizleri bilgilendirecek olan Gelir İdaresi Grup Başkanlarımız Abdullah Karaboyacı ve Abdullah Kiraz'a yapacakları sunumlarından dolayı şimdiden teşekkür ediyorum" diye konuştu. .

Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver, 2019 yılı için temennilerde bulunduktan sonra, "Malumunuz 7143 Sayılı Kanunun ödeme takvimine riayet etmeyen mükelleflere yönelik yeni bir ödeme imkanı getirildi. Bu zamana kadar çıkarılan yapılandırma kanunlarında siz meslek mensuplarının lojistik destekleriniz yadsınamaz. Bundan dolayı hepinize teşekkür etmek istiyorum. Bugün itibari ile 7143 Sayılı Kanunda yaklaşık 400 Milyon liraya yakın bir tahsilat rakamına ulaştık. Bu bizim için mutluluk verici bir rakamdır. Sizlerden talebimiz ödeme takvimine riayet edemeyen mükelleflerinize Şubat sonuna kadar ödenmeyen taksitlerin ödenmesi durumunda kanunun getirmiş olduğu avantajlardan yararlanma imkanı bulacakları konusunda bilgilendirmenizdir. Gelir İdaresi Başkanlığımızdan gelen Grup Başkanlarımız elektronik uygulamalara yönelik bilgilendirmede bulunacaklardır. Yapacakları bilgilendirmenin faydalı ve yararlı olacağına inancım sonsuzdur. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarından sonra sunumlarıyla Mali Müşavirleri ve Mali Müşavir Adaylarını bilgilendirmek amacıyla Gelir İdaresi Grup Başkanı Abdullah Karaboyacı ve Abdullah Kiraz sunumlarını gerçekleştirdi. Konya SMMMO'da düzenlenen seminer, Defter-Beyan Sistemi ve Elektronik Belge uygulamaları hakkında sunumların tamamlanmasının ardından Gelir İdaresi Grup Başkanlarına plaket takdimi ile sona erdi. - KONYA

Kaynak: İHA